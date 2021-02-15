أمن المنافذ يمنع وقوع معركة بالأسلحة النارية والبيضاء

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، حال استقلالهم سيارة مستأجرة قيادة أحدهم، وعثر بداخلها على «طبنجة، عدد 7 طلقات من ذات العيار، سلاح أبيض مطواة».وبمواجهتهم اعترف أحدهم بسابقة تحصله على السلاح النارى من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، وجارٍ تحديده وضبطه، بقصد التشاجر مع آخرين بمنطقة سكنه، كما أقر آخر بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.