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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر مقربة من أسرة القذافي تنفي وفاة زوجته صفية فركاش

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:54 ص
القذافي وزوجته
القذافي وزوجته
عبير سليم
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نفت مصادر مقربة من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الإثنين، أنباء وفاة السيدة صفية فركاش زوجة الزعيم الراحل، بعد وعكة صحية ألمت بها قبل أيام.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ "الدستور"، أن الأنباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن حساب ابنة الزعيم الراحل عائشة القذافي، غير صحيحة تماما، واصفا هذا الحساب بالمزور؛ حيث لا تملك عائشة أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مؤخرا خبرا عن وفاة صفية فركاش بعد دخولها لغرفة العناية المركزة في مستشفى السلطان قابوس في سلطنة عمان، حيث تقيم وعدد من أفراد أسرتها منذ عام 2013.

كما كتب حساب على موقع "فيسبوك" باسم عائشة القذافي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ انتقال والدتي المناضلة وأم الشهداء #صفية_فركاش وأرملة الرئيس الراحل #معمر_القذافي إلى جوار ربها بعد وعكة صحية المت بها منذ ايام راجين من العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن زوجة القذافي صفية فركاش لجأت في عام 2011 مع ابنتها عائشة وابنها هانيبل، ومحمد ابن القذافي من زوجته الأولى، وأحفادها إلى الجزائر حيث عاشت إلى أن انتقلت مع أفراد من عائلتها إلى سلطنة عمان.

وولدت صفية فركاش في مدينة البيضاء في شرق البلاد عام 1952، كانت تعمل في مجال التمريض، وتعرف بها القذافي أثناء دخوله المستشفى للعلاج في عام 1970، ثم تزوجها بعد أن انفصل عن فتحية نوري خالد، زوجته الأولى وأم ابنه البكر محمد، وأنجبت له سيف الإسلام والمعتصم والساعدي وهانيبال وسيف العرب وابنته الوحيدة عائشة.

ولم يكن لصفية فركاش نشاط ملحوظ في ليبيا خلال فترة حكم القذافي، وظهرت معه في بعض المناسبات خلال زيارات قام بها خارج بلاده، فيما يطلق عليها بعض أنصار القذافي تحببا اسم "خنساء ليبيا" وذلك بسبب مقتل زوجها و3 من أبتائها في عام 2011.

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