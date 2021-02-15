«محلية النواب»: سننجز اشتراطات البناء بالمدن الجديدة لمنع الفساد

تعقد لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، عصر اليوم، اجتماعًا مشتركًا تلبيًة لدعوة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة اشتراطات البناء بالمدن الجديدة.وقال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الدستور"، إن دعوة رئيس الوزراء اللجنتين للاجتماع اليوم يهدف لإنجاز خطوات الحصول على التراخيص بالمدن الجديدة بوضع قواعد عامة، وتحديد اشتراطات البناء بكل مدينة، في ظل خطة الدولة للتوسع بإنشاء المدن الجديدة.وأضاف درويش، أن البرلمان سيسرع من إقرار هذه الاشتراطات حتى لا يكون هناك باب خلفي للفساد وللحفاظ على الشكل الجمالي في المدن الجديدة.