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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصرأعظم وأكبر حضارة في التاريخ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:51 ص
مصر
مصر
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أكدت بعثة مركز المصريات التابع لأكاديمية العلوم الروسية الأثرية، إن الحضارة المصرية أعظم وأكبر حضارة في التاريخ والعالم القديم، فقد أرست وأسست للعلوم والاختراعات وارتبطت بعلاقات قوية وعالمية منذ أقدم العصور.

وقال مدير مركز المصريات التابع لأكاديمية العلوم الروسية الأثرية سيرجي ايفانوف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحضارة والتاريخ المصري عظيما ومبهرا وملهما، وأن مصر وحضارتها تعطي دائما دروسا عظيمة للعالم، كيف يواجه الإنسان الصعاب ويتغلب عليها ويحقق الإنجازات في كل وقت وزمان".

وأوضحت منسق مدير البعثات الروسية للمركز في مصر جالينا بيلوفا " نجد أن كل الاختراعات والابتكارات الأساسية والمختلفة،ومنها الورق والكتابة أصلها يرجع الحضارة المصرية".

وقال كل من ايفانوف وبيلوفا إن الحضارة والتاريخ المصري متفردا ويرتبط بالحاضر أيضا، فكما حققت مصر إنجازات تاريخية في القدم فاستطاعت في الوقت الحالي أن تتغلب على الصعاب وتحقق نموا وتنمية وازدهار يشهد له الجميع ".

كما أكدا قوة العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا منذ أقدم عصور التاريخ، وأنه قد عثر في روسيا منذ خمس سنوات على كشف أثري، يتمثل في حجر على شكل سفينة منقوش عليه أسم الآلهة المصرية القديمة " ايزيس " مما يعكس ويؤكد قوة العلاقات بين الجانبين.

وتطرقا في تصريحاتهما إلى الحديث عن اكتشافات البعثة في الفيوم،فقد عثرت على كشف اثري هام خلال أعمال المسح التي تنفذها، بالتعاون مع الخبراء المصريين بموقع ديــر الــبــنــات الأثـــري في واحة بمحافظة الفيوم على عملات معدنية " ذهبية "، وستستمر البعثة في مواسم عملها في المنطقة وأجراء الدراسات والأبحاث التي ستكشف المزيد من الحضارة المصرية القديمة.

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