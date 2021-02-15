الاحتفال بتذكار السيامة الأسقفية لنيافة الأنبا بشارة

احتفل كهنة إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، بتذكار السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية، وذلك خلال الاجتماع الشهري للآباء.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدء اللقاء بالقداس الإلهي، الذي أكد فيه نيافته احتياج الكنيسة لكهنة مصليين تسلك بروح الله. وعقب صلاة القداس، التقى الآباء بنيافة المطران، حيث ألقى القمص إبراهيم شفيق كلمة عبر فيها عن سعادة الآباء في الخدمة، وذلك نتيجة الأسلوب الرائع الذي يتبعه الأنبا بشارة مع الكهنة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه عبر نيافته عن محبته للكهنة ولكل كنائس الإيبارشية، وأن هذه المناسبة لا تخص نيافته فقط، بل كل الايبارشية، كما شجع الآباء على الاستمرار في العمل بروح الجماعة.