«سكاي نيوز»: رصد حشود إثيوبية على الحدود مع السودان

نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر عسكرية سودانية، أن السلطات السودانية رصدت حشودًا إثيوبية على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات خلال الساعات والأيام الماضية.وكانت الخارجية السودانية قد استنكرت دخول قوات إثيوبية إلى الأراضي السودانية، لافتة إلى أن الحادث من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وحمّلت أديس أبابا المسؤولية الكاملة عن تبعات ما وصفته بـ "التعديات".وتشهد الحدود بين البلدين مناوشات عدة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تقدمت القوات السودانية وبسطت سيطرتها على غالب منطقة الفشقة.