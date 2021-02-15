ضبط «تاجر عملة» حوّل 700 ألف ريال سعودي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 700 ألف ريال سعودي.