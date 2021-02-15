قطر تعلن إجراءات جديدة للسفر عبر معبر أبو سمرة الحدودي مع السعودية

مع استئناف حركة الشحن التجاري بين قطر والمملكة العربية السعودية، تنفيذًا لاتفاق العُلا الذي تم بموجبه إعلان المصالحة الخليجية في الخامس من يناير الماضي، أعلنت هيئة الجمارك القطرية، عددًا من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية المتعلقة بالشحنات التجارية في منفذ أبوسمرة الحدودي.وبدأت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك أمس، مهامها الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة، فيما أعلنت قطر عن مجموعة من الاجراءات الاحترازية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ومن بين هذه الاجراءات:- حصول السائقين على شهادة صحية تـُثبت إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا (كوفيد–19)، لا تقل مدة صلاحيتها عن (72) ساعة قبل تاريخ دخول منفذ أبوسمرة الحدودي.- لا يُسمح للسائقين والشاحنات التي تنقل البضائع إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، بالدخول إلى الدولة، وسيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على شاحنات محلية بواسطة المستورد أو من يُمثله في المنفذ بنـاءً على تنسيق مُسبق مع إدارة المنفذ.- عودة الشاحنات والسائقين إلى منفذ سلوى في المملكة العربية السعودية مباشرة بعد إتمام عملية التفريغ في منفذ أبوسمرة.- يلتزم جميع المستوردين للبضائع عبر منفذ أبو سمرة، بتجهيز شاحنات محلية مُناسبة لنقل البضائع التي يتم استلامها، وإخطار إدارة منفذ أبوسمرة بمواعيد وأرقام الشاحنات مسبقًا لتسهيل إجراءات دخولها للمنفذ.- تتم الإجراءات الجمركية على البضائع المستوردة في المنفذ وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ودليل الإجراءات الجمركية، ويتم عرض البيان الجمركي للبضائع المقيدة على الجهة المختصة من خلال نظام التخليص الجمركي الالكتروني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.- أخذ عينات من البضائع لفحصها وتحليلها من قبل الجهات المختصة بالقيد داخل الدولة، وتعهد المستورد بعدم التصرف بالبضاعة المقيدة إلا بعد صدور الموافقة من الجهة المختصة، باستثناء البضائع ذات الطبيعة الخطرة فسيتم حجزها بالمنفذ لحين ظهور نتيجة الفحص والتحليل المخبري.- إلزام جميع المصدرين للبضائع عبر منفذ أبو سمرة إلى منفذ سلوى، بالتعليمات الصادرة عن الجمارك السعودية، قبل الشروع بتصدير أو إعادة تصدير البضائع، وذلك لتجنب أي تأخير أو رفض للبضاعة عند وصولها لمنفذ سلوى.- يتم نقل البضائع المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر بالشاحنات المحلية عبر منفذ أبو سمرة إلى منفذ سلوى، وفقا لما تقرره السلطات السعودية في منفذ سلوى في هذا الشأن.- تسري الضوابط والإجراءات الموضحة سابقًا، على الشحنات الخاصة بنقل الحيوانات عبر منفذ أبوسمرة.