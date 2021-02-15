اليوم.. إطلاق 5 قوافل «صحة إنجابية» لمدة 10 أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية اليوم، فى الفترة من 15 إلى 24 من فبراير الجاري، تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجابية خلال العام الجاري، بالقرى التي تشملها المبادرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر لكل قافلة أن تجوب 3 قرى بالمحافظة الواحدة خلال 3 أيام على التوالي.من جانبه، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه سيتم إطلاق الخمس قوافل الأولى أيام 15 و16 و17 فبراير الجاري، بقرى: العتامنة والحواتكة وبني رافع بإدارة منفلوط محافظة أسيوط، وعبدالسلام عارف وعمر مكرم وكمال صلاح الدين بإدارة بدر "التحرير" محافظة البحيرة، والأحراز والشوبك وكفر شبين بإدارة شبين القناطر محافظة القليوبية، والرزيقات بحري والمحاميد بحري والشهداء بإدارة أرمنت محافظة الأقصر، والرضوان وبهرمس والمنصورية بإدارة القناطر غرب محافظة الجيزة.وذكر "عباس" أنه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة الوسائل طويلة المفعول، من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.