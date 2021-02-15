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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تؤهل 1007 كيلو مترات من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:49 ص
الترع المتعبة
الترع المتعبة
وائل القمحاوى
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تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية، الإثنين، من إنجاز الألف كيلو متر الأولى من المشروع، حيث تم تأهيل وتبطين 1007 كيلو مترات من الترع المتعبة تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل لترشيد استهلاك المياه، مع استمرار المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد؛ لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومي.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه، وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.
«الري» تؤهل 1007 كيلو مترات من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه
«الري» تؤهل 1007 كيلو مترات من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه
«الري» تؤهل 1007 كيلو مترات من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه
«الري» تؤهل 1007 كيلو مترات من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه

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