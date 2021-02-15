ضبط عامل أجرى تحويلات نقدية مخالفة بـ 300 ألف ريال سعودي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية).. لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالعملة الوطنية من البنوك المختلفة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 300 ألف ريال سعودى.