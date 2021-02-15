الطاقة: استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

واصلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعها عالميًا في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة، اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 547.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 528.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 542.8 دولار للطن إلى 563.6 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3.8 بالمئة.وارتفع سعر الديزل من 467 دولارا للطن الى 493.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 481.8 دولار للطن الى 507.4 دولار وبنسبة رتفاع بلغت 5.3 بالمئة.من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 356.9 دولار للطن مقابل 341 دولارا في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمئة.بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر فبراير عند 590 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 535 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 10.3 بالمئة.وقد سجل خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي معدلا بلغ 61 دولارا للبرميل مقابل 58.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي.