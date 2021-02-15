إجمالي إصابات كورونا في عمان بلغ 137592 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 137592 إصابة.وأوضحت الصحة العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الوفيات بلغ 1543 بنسبة 12ر1 %، مضيفة أن إجمالي المتعافين بلغ 129291 شخصا؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.