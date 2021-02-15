ضبط أجنبي أجرى تحويلات نقدية مشبوهة بـ 2 مليون جنيه في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون.وكذلك إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت واستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة، بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التي يحمل جنسيتها.وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بعمليات التحويلات بالاشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري.