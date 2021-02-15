إغلاق 30% من المصانع.. طلب إحاطة بشأن تدهور قطاع الملابس في مصر

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تدهور قطاع الملابس في مصر، مؤكدة أنه تم إغلاق من 20 إلى 30% من مصانع الملابس الجاهزة المصرية في الآونة الأخيرة، كما أن النسبة الباقية من المصانع قامت بخفض طاقتها الإنتاجية بنسبة من 50 إلى 70% بسبب الركود وسوء الأوضاع الاقتصادية.وأوضحت عبد الحليم، خلال طلب الإحاطة، أن قطاع الملابس يعتمد بشكل أساسي على المصانع الصغيرة، ولذلك فهي لم تعد قادرة على تحمل تزايد الضغوط المالية والخسائر التي طالت حوالي 12 ألف مصنع، ويعمل بها نحو مليون و500 ألف عامل.وأضافت عضو مجلس النواب، أن 75% من مصانع شبرا الخيمة تم إغلاقها، والـ25% الباقية تعمل بطاقة 30 إلى 35% وهي نفس النسبة في المحلة، مُشيرًا إلى أن أكثر من 450 ألف عامل كانوا يعملون في قطاع الغزل والنسيج بالمحلة وأكثر من نصفهم تحول إلى عاطلين ومتسويلين وباعة التجول، وحاليا هناك من 350 إلى 400 مصنعا تعمل بطاقة جزئية من 30 إلى 40%.وأكدت البرلمانية، أن مصر كانت تمتلك نحو 1260 مصنع غزل ونسيج وصباغة مسجلة بالمحلة، والآن يوجد ما يقرب من 320 مصنعا تعمل بقوة 120 ألف عامل فقط، لافتة إلى أن الوضع الذي آل إليه قطاع صناعة الملابس كارثة حقيقة، فالإنتاج المحلي يكفي 30% فقط والباقي يعتمد على الاستيراد بالعملات الأجنبية.وأشارت النائبة، إلى أن هذه المصانع لم تجد أي تعاون من الحكومة معهم للنهوض بالصناعة الوطنية، فوزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والكهرباء والبترول والإسكان والمالية والبيئة، تتعامل معهم بـالسمع دون التنفيذ، لافتة إلى أن صناعة الغزل والنسيج من أكبر الصناعات التي تستوعب العمالة في مصر، لكنه وبعد المصانع التي أغلقت الفترة الأخيرة، تم تشريد آلاف العمال وأسرهم.وطالبت عبد الحليم، بمساءلة وزير الصناعة حول التدهور الذي تعرض له قطاع الملابس في الآونة الأخيرة، فضلا عن ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ القطاع من الخسائر وتشريد نصف مليون عامل بالقطاع، مُشددة على ضرورة إنشاء لجنة مختصة بالغزل والنسيج للإشراف على تلك الصناعة الوطنية الهامة.