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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة مار بولس ومار جرجس بمنهري تستقبل الأنبا بشارة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات رعية مار بولس ومار جرجس بمنهري.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في الصلاة الأب متى راجي، راعي الكنيسة، وراهبات القديس يوسف.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه الاحتفال تضمن منح سري المعمودية والميرون لطفلين من أبناء الرعية.

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