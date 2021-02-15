ضبط صاحب معرض أجرى تحويلات مخالفة بـ 800 ألف ريال سعودي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب معرض للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، لقيامه بمعاودة نشاطه المؤثم في مجال تحويل الأموال، وذلك بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد يعملون في مجال الشحن البرى للبضائع والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي، وإرسالها له من خلال سائقي سيارات الشحن البرى.وعلى الجانب الأخر يقوم المتهم باستبدال تلك العملات إلى العملة المحلية، وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بلغ نحو 800 ألف ريال سعودي.