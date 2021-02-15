قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من محافظة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة جنين.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية من قرية العرقة غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وجميعهم يبلغون من العمر 15 عاما، فيما اعتقلت شابًا من بلدة قباطية جنوبا، عقب دهم منزل ذويه.