وزيرة التضامن تفتح معرض ديارنا بالقاهرة اليوم

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، معرض «ديارنا للحرف اليدوية»، فى نسخته الـ61 التى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى.ويقام المعرض هذا العام بمول كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بنك الإسكندرية كشريك استراتيجي للمرة الثالثة على التوالي وبالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات We ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.ويقام المعرض هذا العام على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كل المقيمين على أراضيها.