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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 5136 مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:43 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5136) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1880) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(267) مخالفة السير بدون تراخيص.
(21) مخالفة موقف عشوائى.
(45) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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