دار سيدة السلام التابعة لـ «الكاثوليكية» تشارك في معرض «ديارنا»

تشارك دار سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة بمساكن شيراتون، ولأول مرة بفعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية 2021 في دورته الـ 61، وذلك تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" في الفترة من 15 حتى 25 فبراير بكايرو فيستيفال سيتي مول، من الـ 10 صباحا حتى الـ 10 مساءا.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المعرض يهدف إلى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية، التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة والجمعيات والمراكز.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المعرض يحتوي على جزء خاص بالمنتجات اليدوية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وانتاجاتهم.