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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي الوادي الجديد يطالبون بإيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:41 ص
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
محمد مهدي
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اشتكى عدد كبير من أهالي محافظة الوادي الجديد، من وجود الكلاب الضالة والمسعورة بالشوارع والطرقات حيث فاقت كل الحدود بوجودها الدائم والمستمر، ما يؤدي إلى ترهيب الأطفال والسيدات أثناء المرور بالشوارع والطرقات العامة

وقال الدكتور أحمد حنفي من أبناء مركز الداخلة، إن الكلاب الضالة تتواجد بصورة تجمعات في الشوارع والطرقات بصورة دائمة مما يجعلنا في حالة رهبة وخوف على أبنائنا وجيراننا من هذه الكلاب المسعورة التي تهدد حياة أطفالنا يوما تلو الآخر.

وناشد الأهالي المتضررون بالتدخل السريع لحل تلك المشكلة والتنسيق بين عمل قطاع الطب البيطرى وشئون البيئة لتحديد آليات عمل المقاومة لتلك الحيوانات التى باتت تهدد حياة المواطنين، وذلك بسبب تزايد حالات العقر يوميا

ومن جانبه أكد الدكتور عمر عبد الغني مدير الإدارة البيطرية بمركز الداخلة، أن الإدارة البيطرية تستكمل برامج الوقاية المكافحة ضد الكلاب الضالة والحيوانات التى تهاجم المواطنين والثروة الحيوانية يوميا.
أهالي الوادي الجديد يطالبون بإيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة (صور)
أهالي الوادي الجديد يطالبون بإيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة (صور)
أهالي الوادي الجديد يطالبون بإيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة (صور)
أهالي الوادي الجديد يطالبون بإيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة (صور)

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