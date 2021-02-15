أهالي الوادي الجديد يطالبون بإيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة (صور)

اشتكى عدد كبير من أهالي محافظة الوادي الجديد، من وجود الكلاب الضالة والمسعورة بالشوارع والطرقات حيث فاقت كل الحدود بوجودها الدائم والمستمر، ما يؤدي إلى ترهيب الأطفال والسيدات أثناء المرور بالشوارع والطرقات العامةوقال الدكتور أحمد حنفي من أبناء مركز الداخلة، إن الكلاب الضالة تتواجد بصورة تجمعات في الشوارع والطرقات بصورة دائمة مما يجعلنا في حالة رهبة وخوف على أبنائنا وجيراننا من هذه الكلاب المسعورة التي تهدد حياة أطفالنا يوما تلو الآخر.وناشد الأهالي المتضررون بالتدخل السريع لحل تلك المشكلة والتنسيق بين عمل قطاع الطب البيطرى وشئون البيئة لتحديد آليات عمل المقاومة لتلك الحيوانات التى باتت تهدد حياة المواطنين، وذلك بسبب تزايد حالات العقر يومياومن جانبه أكد الدكتور عمر عبد الغني مدير الإدارة البيطرية بمركز الداخلة، أن الإدارة البيطرية تستكمل برامج الوقاية المكافحة ضد الكلاب الضالة والحيوانات التى تهاجم المواطنين والثروة الحيوانية يوميا.