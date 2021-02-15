عامل خردة يطعن مواطنًا بسبب «أولوية الشراء» بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله سائقًا، مقيمًا بدائرة القسم، مصابًا بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن.بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وعامل خردة، مقيم بدائرة القسم، حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.