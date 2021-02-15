رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة مقطع فيديو «إخواني» حول حادث مروري في الدقهلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:40 ص
حادث مروري في الدقهلية
حادث مروري في الدقهلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن حادث تصادم نتج عنه وفاة عدد من الأشخاص بالدقهلية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله على صفحة تابعة لإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لأحد الأشخاص وشقيقه يطالبون خلاله بحق أبناء أحدهم المتوفي في حادث وقع على طريق (طلخا-ميت الكرماء) بدائرة مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، ومناشدة المسئولين بمحاسبة المتسبب فى الحادث.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع حادث تصادم سيارة بمركبة "توكتوك" بسبب اختلال مقود القيادة بيد قائد مركبة "التوكتوك" واصطدامه بالسيارة المواجهة له، ما أسفر عن وفاته وكلٍ من (شقيقه، وآخر صديقهما) وإصابة قائد السيارة و3 أخرين من مستقلي مركبة "التوكتوك"، وقد تم ضبط قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وقد تحدد لمحاكمته أمام الجهات القضائية جلسة أمس 14 فبراير الجاري.

موضوعات متعلقة

حسم موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الثلاثاء المقبل

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن سلالة كورونا البريطانية

مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

شواطئ أجمل في الشتاء

«الصحة العالمية»: اكتشاف انتشار 12 سلالة من «كورونا» فى ووهان عام 2019

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يناقش التعديلات المطلوبة في قانون الملكية الفكرية

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة