حقيقة مقطع فيديو «إخواني» حول حادث مروري في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن حادث تصادم نتج عنه وفاة عدد من الأشخاص بالدقهلية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله على صفحة تابعة لإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لأحد الأشخاص وشقيقه يطالبون خلاله بحق أبناء أحدهم المتوفي في حادث وقع على طريق (طلخا-ميت الكرماء) بدائرة مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، ومناشدة المسئولين بمحاسبة المتسبب فى الحادث.بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع حادث تصادم سيارة بمركبة "توكتوك" بسبب اختلال مقود القيادة بيد قائد مركبة "التوكتوك" واصطدامه بالسيارة المواجهة له، ما أسفر عن وفاته وكلٍ من (شقيقه، وآخر صديقهما) وإصابة قائد السيارة و3 أخرين من مستقلي مركبة "التوكتوك"، وقد تم ضبط قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وقد تحدد لمحاكمته أمام الجهات القضائية جلسة أمس 14 فبراير الجاري.