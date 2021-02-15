ضبط رجل شرطة «مزيف» في النزهة

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لقيامه باستيقاف أحد المواطنين وتفتيشه منتحلًا صفة رجل شرطة، وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه من قوة وحدة مباحث القسم.بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة" بقصد الاستيلاء على متعلقات المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.