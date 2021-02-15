طقس عيد دخول السيد المسيح للهيكل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى دخول السيد المسيح إلى الهيكل في سن أربعين يوما.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن بخصوص الطقس الكنسي لعيد دخول المسيح للهيكل إذا وقع العيد في صوم نينوي أو في الصوم الكبير أو يوم أحد تقرأ فصول العيد.وأضاف: "تعمل الدورة بعد إنجيل القداس ويلف الإنجيل بستر حرير أبيض ويزف 3 مرات في الهيكل".