«تعزيز أداء البرلمانات في النوع الاجتماعي».. ورشة عمل للمرأة العربية

تعقد منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة العمل الثانية في موضوع "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"، وذلك عبر تطبيق زووم فى الفترة من 16-17 فبراير الجاري.وتهدف الورشة إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في العمليات التشريعية وتقوية الرؤية الاستراتيجية لدى البرلمانيين والبرلمانيات لتأسيس عملهم التشريعي والرقابي على قيم العدالة والمساواة.يشارك في الورشة 26 عضوا برلمانا من السيدات والرجال من 11 دولة عربية هي كل من تونس، والجزائر، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، ومصر، واليمن، والسودان، وموريتانيا.وتشهد فعاليات الورشة تعريفًا وتدريبًا على "الدليل الاسترشادي للبرلمانيين للمساواة بين الجنسين في التشريعات العربية" الذي أعدته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.كذلك سيتم استعراض تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون" لتعزيز المساواة بين الجنسين في العملية التشريعية.كانت الورشة الأولى قد عقدت في الفترة 20-21 يناير 2021.