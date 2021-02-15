ضبط لص سرقة السيارات بـ«المفتاح المصطنع» في القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة في أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وبحوزته جهاز كاسيت سيارة "مجهول المصدر".بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقته من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.بتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بإرتكاب واقعة سرقة جهاز كاسيت وحقيبة من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وذلك حال توقفها أمام العقار سكنه بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.