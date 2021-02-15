أطباء مستشفى أبوخليفة يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بدأ مستشفى أبو خليفة للعزل، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الثانية للقاح كورونا، بعد مرور 21 يوما على حصولهم على الجرعة الأولى.وااستقبلت المستشفي عشرات الأطباء، باكر اليوم، والذين تم تسجيل بياناتهم في الحملة الاولي للتطعيم، يناير الماضي، ومعهم كارت المتابعة، حيث استقبلهم قسم الااستقبال بالمستشفى، ثم توجهوا إلى غرف تلقي اللقاح، وخضعوا لقياس مستوي السكر وضغط الدم، ومن ثم حصلوا على الجرعة الثانية للقاح الصيني "سينوفارم".وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية في نهاية الشهر الماضي، وتحديدًا يوم 24 يناير.ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان الخاصة بعدد الأطقم الطبية التي حصلت على اللقاح، حصل 1315 من الأطقم الطبية على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «سينوفارم» بـ22 مستشفى عزل وحميات، بعدد من محافظات الجمهورية.وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان ان اللقاح الصيني «سينوفارم»، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.الجدير بالذكر أن تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا هو عملية اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.