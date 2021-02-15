رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أطباء مستشفى أبوخليفة يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:36 ص
مراسل الدستور مع
مراسل الدستور مع أول أحد الأطباء الحاصلين على اللقاح
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
بدأ مستشفى أبو خليفة للعزل، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الثانية للقاح كورونا، بعد مرور 21 يوما على حصولهم على الجرعة الأولى.

وااستقبلت المستشفي عشرات الأطباء، باكر اليوم، والذين تم تسجيل بياناتهم في الحملة الاولي للتطعيم، يناير الماضي، ومعهم كارت المتابعة، حيث استقبلهم قسم الااستقبال بالمستشفى، ثم توجهوا إلى غرف تلقي اللقاح، وخضعوا لقياس مستوي السكر وضغط الدم، ومن ثم حصلوا على الجرعة الثانية للقاح الصيني "سينوفارم".

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية في نهاية الشهر الماضي، وتحديدًا يوم 24 يناير.

ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان الخاصة بعدد الأطقم الطبية التي حصلت على اللقاح، حصل 1315 من الأطقم الطبية على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «سينوفارم» بـ22 مستشفى عزل وحميات، بعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان ان اللقاح الصيني «سينوفارم»، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

الجدير بالذكر أن تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا هو عملية اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصرأعظم وأكبر حضارة في التاريخ

مناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي» للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

«الثقافي الكوري»: تعزيز وتيرة التبادل مع مصر مهد الحضارات

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لرواية «صلوات تبتية»