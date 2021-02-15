رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وفاة القيادي الصوفي المنصور نياس مستشار رئيس السنغالي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:36 ص
الصوفي المنصور نياس
الصوفي المنصور نياس
كتب: عمرو رشدي
طباعة
أعلنت الطرق الصوفية بدولة السنغال، اليوم الأثنين، عن وفاة الشيخ محمد المنصور بن الشيخ محمد المأمون بن الشيخ إبراهيم نياس، القيادي بالطريقة التجانية الصوفية ومستشار رئيس السنغال.

ونعت الزاوية التجانية بمصر إبراهيم نياس في بيان لها، قائلة بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الأسى، نبأ وفاة فضيلة الأخ الفاضل ذي الشمائل محمد المنصور نياس القيادي التجاني ومستشار رئيس السنغال، رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وخالص التعازي القلبية لأسرة شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس الكولخي التجاني بدولة السنغال.

وكان "نياس" قد زار مصر منذ 7 سنوات التقي خلالها بالرئيس عبد الفناح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، و بقيادات الحكومة المصرية والتقي بقيادات الازهر الشريف، والطرق الصوفية، ووزارة الأوقاف، على رأس مجموعة من علماء السنغال الأكابر من أهل التصوف والشؤون الدينية.

موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصرأعظم وأكبر حضارة في التاريخ

مناقشة «تجديد الفكر الاقتصادي» للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

«الثقافي الكوري»: تعزيز وتيرة التبادل مع مصر مهد الحضارات

بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لرواية «صلوات تبتية»