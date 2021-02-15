وفاة القيادي الصوفي المنصور نياس مستشار رئيس السنغالي

أعلنت الطرق الصوفية بدولة السنغال، اليوم الأثنين، عن وفاة الشيخ محمد المنصور بن الشيخ محمد المأمون بن الشيخ إبراهيم نياس، القيادي بالطريقة التجانية الصوفية ومستشار رئيس السنغال.ونعت الزاوية التجانية بمصر إبراهيم نياس في بيان لها، قائلة بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الأسى، نبأ وفاة فضيلة الأخ الفاضل ذي الشمائل محمد المنصور نياس القيادي التجاني ومستشار رئيس السنغال، رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وخالص التعازي القلبية لأسرة شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس الكولخي التجاني بدولة السنغال.وكان "نياس" قد زار مصر منذ 7 سنوات التقي خلالها بالرئيس عبد الفناح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، و بقيادات الحكومة المصرية والتقي بقيادات الازهر الشريف، والطرق الصوفية، ووزارة الأوقاف، على رأس مجموعة من علماء السنغال الأكابر من أهل التصوف والشؤون الدينية.