ضبط مندوبي مبيعات اختلسا 2 مليون من شركة بالإسكندرية

ورد بلاغ للجهات الأمنية من محامي إحدى الشركات، يفيد بقيام مندوبا مبيعات بالشركة باختلاس مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق.و أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وقيام مندوبا مبيعات بالشركة المشار إليها، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، في غضون الفترة من يناير2020 حتى ديسمبر 2020 مستغلين طبيعة عملهما بالشركة والمنوط بهما استلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم، وقاما باختلاس قيمة بضائع بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه، وعدم توريدها لخزينة الشركة والاستيلاء عليها لنفسهما، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام.و عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان المذكوران، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التي قاما باختلاسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.