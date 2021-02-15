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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا: قد يتم التوصل لاتفاقات هامة مع روسيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:31 ص
فلاديمير ماكي
فلاديمير ماكي
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أعلن وزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، اليوم الاثنين، أنه قد يتم خلال اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التوصل إلى اتفاقات هامة بشأن عمليات التكامل بين البلدين.

وقال ماكي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية "يجري التحضير للقاء، ويتم إعداد المواد الخاصة به، من جانب الطرفين".

وأشار إلى أن رئيسي الحكومتين الروسية والبيلاروسية، اجتمعا عدة مرات، وتم تحقيق تقدم كبير، في مجال حل الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بالتجارة، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد ماكي، أن "الأحداث الدائرة في الدولتين وحولهما في الفترة الأخيرة، ستدفعنا حتما نحو الدخول في عمليات تكامل أوثق".

وكان ماكي قد أعلن في وقت سابق أن اللقاء بين الرئيسين بوتين ولوكاشينكو، قد يعقد في نهاية الشهر الجاري.

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