بعد قليل.. «الصحة العالمية» تستعرض أخر تطورات كورونا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في الإقليم.ويشمل المؤتمر الصحفي، إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.يشارك في المؤتمر؛ أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.