أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: التوبة فضيلة وسِرٌ مقدس

قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: "الصوم هو السَير في نور الحقيقة ليجعل منه زمنًا مقبولًا لدى الله، يُجدّدنا مع الطبيعة التي، من بعد أن تعرت من أوراقها وثمارها في فصل الشتاء، ترتدي ثوب الربيع من أجل مواسم الحصاد والعطاء".وأضاف في تصريحات له: " التوبة فضيلة وسِرٌ مقدس، معروف بسر التوبة او الاعتراف أو المصالحة. وهي فضيلة أساسها رجوع القلب إلى الله بالارتداد عن الخطيئة ومغرياتها، والابتعاد عنها وعن أسبابها، مع كره للشرّ وللأفعال السيئة التي اقترفناها، بالإقرار والاعتراف بها أمام الكاهن، صاحب السلطان الإلهيّ المعطى له بسرّ الكهنوت المُقدّس، الذي يحله منها. وفي الوقت عينه تنطوي على رغبة ومقصد بتغيير المسلك الحياتي، مع الرجاء المتكِل على رحمة الله، والثقة برحمته وبمساعدة نعمته.