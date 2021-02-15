مع موجة الطقس السيئ.. 15 توصية للمزارعين لحماية الزراعات والمواشي

قال الدكتور أحمد عوني، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة، إن تغييرًا جذريًا سيحدث على الأجواء ابتداءً من مساء الإثنين يقترب منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة ليبدأ تأثيره تدريجيًا من القطاع الغربي للجمهورية ويصل باقي المناطق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.وحسب توقعات الأرصاد الجوية يصاحب المنخفض الجوى رياح قوية على بعض المناطق الشمالية ونشاط الرياح سوف تزيد الشعور بالبرودة وتعمل على اضطراب كامل لحالة البحرين وتثير الرمال بمناطق واسعة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة البرودة نهارًا وليلًا بشمال ووسط الجمهورية، باردة نهارًا وشديد البرودة ليلًا جنوبًا، مع فرص لهطول الأمطار على مناطق مختلفة من شمال الجمهورية، تكون غزيرة على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا مصحوبة بتساقط البَرَد، وقد تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات جنوب سيناء وغرب خليج السويس وسانت كترين.ونصح عوني المزارعين بارتداء ملابس ثقيلة جدا وعدم التعرض للرياح والأتربة وخاصة الذين يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي واستخدام وسائل التدفئه المختلفه ليلا.وأضاف عوني أن أهم التوصيات الخاصة بالمزارعين يجب اتباع ما يلي:1- حماية الصوب والأنفاق الزراعية المغطاة بالبلاستيك من الرياح الشديدة عن طريق التحزيم (شد حزام على الغطاء البلاستيكي ويمكن استخدام خراطيم الري بالتنقيط القديمة) والردم الجيد على أطراف البلاستيك.2- عدم فتح الأنفاق أو الصوب يومي الثلاتاء والأربعاء لحماية النباتات من الرياح3- تعتبر أشد النباتات والمزروعات تعرضا للمخاطر خلال تلك الموجة أشجار الفاكهة التي بدأت في التزهير المبكر في الزراعة وتلك النباتات بحاجة إلى حماية من خلال التزريب خصوصًا المزارع التي لا يوجد بها مصدات رياح.4- التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية بالنسبة للري بالغمر.5- وقف أي علميات تسميد وخاصة التسميد النتروجيني خلال هذة الفترة.6- تجنب الوقوف بجانب أي أشجار قديمة أو مكسورة أو تعريشات متهالكة داخل المزرعة أثناء الرياح.7- وقف عمليات رش المبيدات أو المركبات الأخرى خلال هذة الفترة.8- حماية الأشجار الصغيرة التي تم زراعتها هذا العام من الرياح عن طريق عمل الكياب أو التذريب.9- يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء خلايا النحل من الخارج في الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التى توجد فى الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح، ويفضل نقلها إلى أماكن محمية من الرياح.10- يجب تغطية الغطاء الخارجي لخلايا النحل من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار.11- المحافظة على الحيوانات المزرعية والطيور داخل حظائر أمنة بعيدة عن الرياح والأمطار لحمايتها من التقلبات الجوية وكذلك التأكد من أسقف مبانى الحيوانات والطيور وتامينها من الرياح والأمطار.12 - التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كافة أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة وكذلك إحكام غلق العنبر لمنع دخول الأتربة والعواصف حتى لا توثر على الجهاز التنفسى للطيور.13- ضرورة وجود شخص بالعنابر مسئول عن تأمين بصفة دائمة واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر، ووضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر.14- التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وذلك قبل بدأ الأمطار.15- يؤكد على مربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالأمراض، والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية وخاصة برد الليل.