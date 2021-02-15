أمن المنافذ يضبط قضية تهريب بضائع أجنبية وينفذ 147 حكما قضائيا

أعلن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما، جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.وقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية كان من أبرزها، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضية بضائع أجنبية الصنع.و في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، ضبط 2 قضية، كما تم ضبط 17 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي) وذلك فى مجال الأمن العام.كما تم ضبط 1471 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 147 حكما قضائيا متنوعا.و في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 4 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.