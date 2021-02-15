إزالة 27 تعديا على الأراضي الزراعية خلال فبراير بالمنوفية

كشف المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن إزالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية فدان وقيراط، خلال النصف الاول من شهر فبراير الجاري، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفة تعدي على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.ومن جهته، أكد اللواء أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.