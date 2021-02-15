ضبط 3 كونوا عصابة لسرقة «التوكتوك» في المنوفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظة المنوفية، تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوكتوك" بأسلوب المغافلة.وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوكتوك" بأسلوب المغافلة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش، طلقتان لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي)، وذلك حال استقلالهم مركبة "توكتوك" مبلغ بسرقتها قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة، كما تم ضبط ( 4 دراجات نارية – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية) داخل مخزن ملك أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.