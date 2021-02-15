في اليوم العالمي.. علامات تدل على إصابة طفلك بأحد أنواع السرطان

- ظهور الدم

- إصابات في الجسم

- السعال وتغير الصوت

- تغير مفاجئ في الوزن

- انتفاخ الغدد الليمفاوية

التغذية السليمة

الأطعمة الغنية بالفيتامينات

تجنب أطعمة المواد الحافظة

تجنب الإفراط في تناول الألبان

تطعيم الطفل

يوافق اليوم 15 فبراير اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وبهذه المناسبة ذكر موقع "helthline" أبرز أسباب وأعراض هذه المرض الذي يهدد ملايين الأطفال حول العالم.علامات تدل على إصابة طفلك بأحد أنواع السرطان:خروج الدم من الأعضاء التناسلية أو خروج دم مع البراز يعد إشارة على حدوث توتر ما في أجهزة الجسم، وحدوث إفرازات أو مواد سائلة من الثديين أو الأعضاء التناسلية الذكورية.العقد الغريبة الناشئة في الجسم أو تحت الجلد أو في الثدي أو التورمات تحت أي عضو، بالإضافة إلى صعوبات البلع والشعور بالشبع دون تناول طعام.تغير طبقات الصوت والسعال المستمر، خاصة إذا رافقه خروج دم، يعد إشارة لمرض السرطان.ينبغى الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في الوزن، خاصة عند نقصان الوزن، وكذلك تغير لون الجلد ولون الندبات والوحمات في الجسم.يسبب التهاب الحلق انتفاخًا في الغدد اللمفاوية لكنها تعد علامة يجب الانتباه إليها.الوقاية من سرطان الأطفالتلعب التغذية السليمة دور كبير في صحة الاطفال بدءًا من الرضاعة، حيث أن الرضاعة الطبيعية تعد المصدر الأول لمناعة الجسم وتقي الطفل مستقبلا من السرطان والسمنة والسكر.يتسبب نقص الفيتامينات بأجسام الأطفال في الإصابة بالأمراض السرطانية.المحافظة على تربية الأطفال بشكل صحي، من خلال البعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية.تحتوي الألبان أحيانًا على نسب عالية من الهرمونات التي تحقن بها المواشي، لذلك يجب عدم الإفراط في تناولها.يجب تطعيم الطفل ضد التهاب الكبد B، الذى يعد واحدًا من أسباب سرطان الكبد في مرحلة البلوغ، كما يمكن إعطاء الطفل لقاحات سرطان عنق الرحم ولقاحات فيروس الورم الحليمي للفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 أو 12 عامًا.