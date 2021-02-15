في اليوم العالمي.. علامات تدل على إصابة طفلك بأحد أنواع السرطان
الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:46 م
هويدا سعيدطباعة
يوافق اليوم 15 فبراير اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وبهذه المناسبة ذكر موقع "helthline" أبرز أسباب وأعراض هذه المرض الذي يهدد ملايين الأطفال حول العالم.
علامات تدل على إصابة طفلك بأحد أنواع السرطان:
- ظهور الدم
خروج الدم من الأعضاء التناسلية أو خروج دم مع البراز يعد إشارة على حدوث توتر ما في أجهزة الجسم، وحدوث إفرازات أو مواد سائلة من الثديين أو الأعضاء التناسلية الذكورية.
- إصابات في الجسم
العقد الغريبة الناشئة في الجسم أو تحت الجلد أو في الثدي أو التورمات تحت أي عضو، بالإضافة إلى صعوبات البلع والشعور بالشبع دون تناول طعام.
- السعال وتغير الصوت
تغير طبقات الصوت والسعال المستمر، خاصة إذا رافقه خروج دم، يعد إشارة لمرض السرطان.
- تغير مفاجئ في الوزن
ينبغى الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في الوزن، خاصة عند نقصان الوزن، وكذلك تغير لون الجلد ولون الندبات والوحمات في الجسم.
- انتفاخ الغدد الليمفاوية
يسبب التهاب الحلق انتفاخًا في الغدد اللمفاوية لكنها تعد علامة يجب الانتباه إليها.
الوقاية من سرطان الأطفال
التغذية السليمة
تلعب التغذية السليمة دور كبير في صحة الاطفال بدءًا من الرضاعة، حيث أن الرضاعة الطبيعية تعد المصدر الأول لمناعة الجسم وتقي الطفل مستقبلا من السرطان والسمنة والسكر.
الأطعمة الغنية بالفيتامينات
يتسبب نقص الفيتامينات بأجسام الأطفال في الإصابة بالأمراض السرطانية.
تجنب أطعمة المواد الحافظة
المحافظة على تربية الأطفال بشكل صحي، من خلال البعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية.
تجنب الإفراط في تناول الألبان
تحتوي الألبان أحيانًا على نسب عالية من الهرمونات التي تحقن بها المواشي، لذلك يجب عدم الإفراط في تناولها.
تطعيم الطفل
يجب تطعيم الطفل ضد التهاب الكبد B، الذى يعد واحدًا من أسباب سرطان الكبد في مرحلة البلوغ، كما يمكن إعطاء الطفل لقاحات سرطان عنق الرحم ولقاحات فيروس الورم الحليمي للفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 أو 12 عامًا.
علامات تدل على إصابة طفلك بأحد أنواع السرطان:
- ظهور الدم
خروج الدم من الأعضاء التناسلية أو خروج دم مع البراز يعد إشارة على حدوث توتر ما في أجهزة الجسم، وحدوث إفرازات أو مواد سائلة من الثديين أو الأعضاء التناسلية الذكورية.
- إصابات في الجسم
العقد الغريبة الناشئة في الجسم أو تحت الجلد أو في الثدي أو التورمات تحت أي عضو، بالإضافة إلى صعوبات البلع والشعور بالشبع دون تناول طعام.
- السعال وتغير الصوت
تغير طبقات الصوت والسعال المستمر، خاصة إذا رافقه خروج دم، يعد إشارة لمرض السرطان.
- تغير مفاجئ في الوزن
ينبغى الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في الوزن، خاصة عند نقصان الوزن، وكذلك تغير لون الجلد ولون الندبات والوحمات في الجسم.
- انتفاخ الغدد الليمفاوية
يسبب التهاب الحلق انتفاخًا في الغدد اللمفاوية لكنها تعد علامة يجب الانتباه إليها.
الوقاية من سرطان الأطفال
التغذية السليمة
تلعب التغذية السليمة دور كبير في صحة الاطفال بدءًا من الرضاعة، حيث أن الرضاعة الطبيعية تعد المصدر الأول لمناعة الجسم وتقي الطفل مستقبلا من السرطان والسمنة والسكر.
الأطعمة الغنية بالفيتامينات
يتسبب نقص الفيتامينات بأجسام الأطفال في الإصابة بالأمراض السرطانية.
تجنب أطعمة المواد الحافظة
المحافظة على تربية الأطفال بشكل صحي، من خلال البعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية.
تجنب الإفراط في تناول الألبان
تحتوي الألبان أحيانًا على نسب عالية من الهرمونات التي تحقن بها المواشي، لذلك يجب عدم الإفراط في تناولها.
تطعيم الطفل
يجب تطعيم الطفل ضد التهاب الكبد B، الذى يعد واحدًا من أسباب سرطان الكبد في مرحلة البلوغ، كما يمكن إعطاء الطفل لقاحات سرطان عنق الرحم ولقاحات فيروس الورم الحليمي للفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 أو 12 عامًا.