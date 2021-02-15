مريض نفسي يقتل والده بالسكين في القليوبية

تخلص شاب يعانى من مرض نفسي من والدة المسن، بذبحة بسكين بمنطقة الرقبة، حتى أراده قتيلًا، تم التحفظ على المتهم وإداة الجريمة، تم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من الرائد محمد الرفاعي، رئيس مباحث قسم الخانكة، بلاغا من الأهالي، بمقتل م. ع، 60 عامًا، بالمعاش، ومقيم دائرة القسم.وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجنى عليه ويدعي ع م 31 عاما بدون عمل، يعاني من مرض نفسى، وقام بذبح والده من الرقبة، وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولًا قتل نفسه، حتى أمسك به الأهالي، وتسليمه لرجال الشرطة.تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.