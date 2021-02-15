الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس كلود دي لا كولومبير

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الإثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس كلود دي لا كولومبير، رسول القلب الأقدس.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولدَ في 2 فبراير 1641م بمقاطعة سان سامفوريان دي زون بجنوب شرق فرنسا، ودخل دير الابتداء في مدينة أفينيون وهو في السادسة عشرة من عمره، وأمضى فيه سنتين. رُسم كاهنًا في 6 إبريل 1669، وعاد إلى مدينة ليون، درّس علم البلاغة. فعيّنه الرؤساء رئيسًا على دير صغير في بلدة باريه لومونيال.وأضاف: «سافر إلى إنجلترا، وراح يخدم كنيسة القصر، ويعظ ويعلّم الناس أصول الإيمان، ويزور المرضى، ويتحدّث عن قلب يسوع وكان لكلماته الأثر الحسن في قلب الدوقة، فتوسّطت لدى البابا، لكي يخصّص عيدًا لإكرام قلب يسوع الأقدس. ولبّى البابا اينوشنسيوس الثاني عشر هذه الرغبة، أعلن يوم الجمعة الذي يلي أسبوع عيد الجسد المقدّس في شهر يونيو من كلّ سنة عيدًا للقلب الأقدس. ورقد الأب لاكولومبيير في الرب يوم 15 فبراير عام 1682م بسبب إصابته بمرض السل. وكان عمره أنداك 41 عام. أعلنه البابا بيوس التاسع عشر طوباويًا في 16 يونيو 1929م. وفي 31 مايو 1992 م أعلنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني قديسًا».