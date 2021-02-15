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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عصابة السطو المسلح على محطة وقود بالشرقية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:27 ص
الأمن العام
الأمن العام
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى لارتكاب واقعة السطو المسلح على محطة وقود بالشرقية.

تلقى مركز بلبيس بأمن الشرقية بلاغا من مالك محطة وقود كائنة دائرة المركز بقيام 4 مجهولين يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحمل أحدهما سلاح ناري "بندقية خرطوش" وآخر يحمل سلاح أبيض "سنجة " بالدلوف لداخل المحطة وتهديد العمال وتكبيل أيديهم من الخلف بواسطة قفيز بلاستيك والاستيلاء علي مبلغ مالي منهم ولاذوا بالهرب.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز الزقازيق ) وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيل عصابي يتزعمه الأول أحدهم تخصص فـي إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه.

باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بإتفاقهم على سرقة محطة الوقود محل البلاغ وأعدوا لذلك (دراجة نارية- بندقية خرطوش - سنجة كبيرة الحجم - بعض القفزات البلاستيك " لتكبيل العاملين بالمحطة ").

أرشدوا عن (جزء من المبلغ المالي المستولى علية – السلاح الناري –السلاح الأبيض والدراجة النارية المستخدمين فـي إرتكاب الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

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