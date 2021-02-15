«الدولي للبحوث الزراعية» يزور محطة «سدس» ببني سويف

استقبل الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، يرافقه وكلاء المعهد للانتاج والبحوث ورئيس قسم المحاصيل البقولية ورئيس قسم القمح والباحث الرئيسي لمشروع الابتكار الزراعي لصالح صغار المزارعين، وفدا من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة "ايكاردا".وقام الوفد بزيارة أنشطة المشروع محطة سدس للبحوث الزراعية وبعض الحقول الإرشادية للمشروع بمحافظة بني سويف.وقال الدكتور علاء خليل مدير المعهد في تصريحات صحفية اليوم، إن زيارة محطة بحوث «سدس» تستهدف الاطلاع على الأصناف الجديدة من القمح والفول التي يتم زراعتها ضمن مشروع الابتكار الزراعي بالتعاون مع «إيكاردا».وأوضح أن التعاون يشمل انتخاب أصناف وسلالات من المحاصيل قادرة على توفير الغذاء فى ظل تحديات شح المياه والتغيرات المناخية التي تهدد الأمن الغذائى وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.