«تعليم الإسكندرية» يكرم إدارة قياس الجودة بعد اعتماد 39 مدرسة جديدة

كرم الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة نجلاء على سليم مدير إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك لاعتماد عدد 39 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية، التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، المتقدمة خلال العام الدراسي 2019 - 2020حيث أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد عن إعتماد عدد تسع وثلاثون مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ليصبح إجمالي المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد 287 مدرسة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.وقد هنأ الدكتور محمد سعد مدير المديرية إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية حصول تسع وثلاثون مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المتقدمة خلال العام الدراسي 2019-2020، مؤكدًا على أن التحدي الأكبر للمدارس التي حصلت على الاعتماد هو ضبط ضمان الجودة.وأوضح أن أهمية إتاحة التعليم مع الحفاظ على جودته والهدف من الجودة ليس الحصول على شهادة الإعتماد وإنما ضبط ضمان الجودة والاستمرارية.وتمنى «سعد» أن تتقدم المزيد من المدارس بتعليم الإسكندرية للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي الحالي 2020-2021 في ضوء تحديث إجراءات الاعتماد في ظل التعليم المدمج وإجراءات وآليات الاعتماد التي تجمع بين الزيارة الفعلية والزيارات الافتراضية.وأشار الدكتور محمد سعد إلى أهمية العمل على بناء القدرات والعمل على تحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية وتحقيق جودة التعليم وفق رؤية مصر20202030 والتي تهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتحسين جودة أداء المؤسسات التعليمية لنصعد بتصنيف مصر في التصنيفات العالمية في مجال التعليم.