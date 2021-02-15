رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استخدم «فيسبوك» للنصب.. تجديد حبس دجال العجوزة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، حبس دجال العجوزة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب، وادعاء قدرته على حل المشكلات العائلية وفك أعمال السحر، مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة ان المتهم حضر من إحدى محافظات الصعيد "المنيا"، وبدأ في ممارسة نشاطه الإجرامي فأنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، وروج من خلالها لأعمال السحر التي يمارسها، وتمكن بهذه الطريقة من استقطاب ضحايا والاتفاق معهم على دفع مبالغ مالية مقابل حل مشكلاتهم.

وكانت الواقعة قد بدأت برصد الأجهزة الأمنية، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي يزعم مالكها قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشكلات العائلية نظير مبلغ مالي.

وبإجراء التحريات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه "عاطل، مقيم بمحافظة المنيا"؛ وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، ومبلغ مالي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر).

موضوعات متعلقة

حسم موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الثلاثاء المقبل

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر

السودان: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد خطير وسنتصدى له

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن سلالة كورونا البريطانية

مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

شواطئ أجمل في الشتاء

«الصحة العالمية»: اكتشاف انتشار 12 سلالة من «كورونا» فى ووهان عام 2019

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يناقش التعديلات المطلوبة في قانون الملكية الفكرية

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة