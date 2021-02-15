إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي بمركزي دمنهور والدلنجات في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور والدلنجات، عن إزالة 2 حالة تعدٍ على مساحة 625 م2 عبارة عن:- إزالة تعديات على الأراضي الزراعيه بمساحة 400 م٢ بالابعادية بدمنهور عباره عن هنجر من الصاج، وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 225 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.