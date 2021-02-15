«الثقافي الكوري»: تعزيز وتيرة التبادل مع مصر مهد الحضارات

أكد المدير الجديد للمركز الثقافي الكوري الجنوبي بالقاهرة، أوه سونج هو، أنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتيرة التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر، سعيًا إلى تعزيز علاقات البلدين على المستوى الشعبي.وأعرب سونج هو، في تصريح اليوم الإثنين، عن سعادته بتعيينه مديرا للمركز الثقافي الكوري بمصر، مهد الحضارات الإنسانية والثقافات المتعددة، معتبرًا أنه من حسن الطالع قدومه إلى مصر بالتزامن مع الاحتفال بعيد رأس السنة القمرية، متمنيا للجميع عاما سعيدا مليئا بالبهجة والسعادة.كما أعرب عن أمله في أن يشهد العام الحالي انتهاء جائحة فيروس كورونا، حتى يتمكن المركز الثقافي الكوري من استعادة أنشطته وفعالياته التعليمية والثقافية الجماهيرية في مصر.ونظرًا لإجراءات التباعد الاجتماعي، يقوم المركز في الوقت الراهن بتقديم الكثير من الفعاليات الثقافية عبر الإنترنت، وفي الأسبوع الماضي بث المركز على قناته على اليوتيوب سلسلة من الفيديوهات احتفالًا بعيد رأس السنة القمرية "السولال".