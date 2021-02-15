توقف حركة سير المركبات على طريق «الإسماعيلية - سيناء» بسبب حادث

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- سيناء» أمام حي المساعيد بشمال سيناء، بسبب حادث تصادم سيارتين، لمدة نصف ساعة.وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء، إخطارًا يفيد بورود إخطارا من مرفق الإسعاف بتلقيهم بلاغا بتصادم سياراتين على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث لتصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل أثناء سيرهما على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد.أسفر الحادث عن إصابة سيدة بكدمات متفرقة بالجسد واشتباه كسر بالفك السفلى، وتم نقلها إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.فيما تنتقل قوات الأمن لمكان الحادث لإعادة تسيبر حركة الطريق مرة أخرى.