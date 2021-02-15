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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1685 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:44 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الإثنين، 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان، أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة (فلبين ستار) المحلية- أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 550 ألفا و860 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد حتى الآن 27 ألفا و588 إصابة نشطة في البلاد، فيما تعافى 14 شخصًا من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 511 ألفًا و755 حالة، موضحة أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي، زادت بمقدار حالتي وفاة جديدتين، ما رفع الإجمالي إلى 11 ألفا و517 حالة.

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