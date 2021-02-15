صحيفة يونانية: منتدى الصداقة «ضربة دبلوماسية قاضية» لتركيا

قالت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، إن منتدى فيليا "الصداقة" الذي جمع في أثينا أربع دول متوسطية "قبرص ومصر وفرنسا واليونان" وثلاث دول خليجية "البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" يوم الخميس الماضي، كان بمثابة ضربة دبلوماسية قاضية لتركيا.وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليونانية تبدو راضية عن نتائج المنتدى، كما تم التعبير عنها في البيان المشترك للمشاركين، والتحركات الدبلوماسية الأخرى.وكان هناك مخاوف تركية من المنتدى، حيث زعم المتحدث باسم الخارجية التركي حامي أكسوي يوم الخميس "ليس من الممكن لأي منتدى لا يشمل تركيا، الدولة الرئيسية في منطقتها، والقبارصة الأتراك، أن يشكل آلية فعالة وناجحة للتعاون والصداقة فيما يتعلق بالتحديات في المنطقة".لكن ما أثار قلق وزارة الخارجية التركية حقًا هو التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال مؤتمر صحفي، والتي اتهم فيها تركيا -دون أن يسمها- بالتهديد واستخدام العنف وغزو دول أخرى ودعم الأيديولوجيات المتطرفة والإرهاب.وجاء في البيان التركي أن "الاتهامات والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها وزير خارجية اليونان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام هذا المنتدى، والتي يُزعم أنها" ليست ضد أحد "، تثبت أن هذه المبادرة هي في الواقع محاولة لتشكيل تحالف مبني على العداء تجاه تركيا.